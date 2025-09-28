مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (11229) نقطة

وكانت أسهم شركات تشب، وسينومي ريتيل، والعبيكان للزجاج، والعربية، وأنابيب الشرق، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سيسكو القابضة، وجدوى ريت السعودية، والراجحي، والتعمير، وسدافكو، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10.00%) و(3.35%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، والكيميائية، وأنابيب، والأندية للرياضة، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسينومي ريتيل، والأهلي، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.