افتتاح مصنع لتوطين الصناعات العسكرية بالمدينة الصناعية الثالثة بجدة

وتعمل "مدن" وفق استراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، لكي تكون الشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية في المملكة، وبما يتواءم مع المستهدفات الوطنية في رؤية المملكة 2030 لتوطين ما نسبته 50% من حجم الإنفاق العسكري، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار المبادرات الموكلة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".