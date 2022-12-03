بحضور الوزيرَيْن "الفالح" و"الخطيب".. أمير عسير يُدشِّن فعاليات منتدى الاستثمار

وأشار إلى أن المنتدى يسعى إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، من خلال جذب الاستثمارات في القطاعات النوعية الواعدة، مثل: السياحة، والزراعة، والرياضة.. وغيرها، التي ستعمل بدورها على تحقيق مستهدفات استراتيجية تطوير منطقة عسير، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير المنطقة، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية دائمة على مدار العام، وتوسيع دائرة الاستثمار إلى جميع محافظات المنطقة التي تتميز بتنوع بيئتها المختلفة.