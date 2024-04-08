صعود الذهب في المعاملات الفورية 0.3%

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً قياسياً جديداً (الاثنين)، مدفوعة بعمليات مضاربة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2335.73 دولاراً للأوقية بعدما سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2353.79 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2354.50 دولاراً.
وأدت عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، والإقبال على الملاذ الآمن في ظل مخاطر جيوسياسية متزايدة، والطلب من الصناديق المواكبة لاتجاهات السوق، إلى ارتفاع أسعار الذهب 12% منذ بداية العام.
وفي الوقت نفسه، فاق نمو الوظائف في الولايات المتحدة التوقعات في مارس، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي أنهى الربع الأول على أرض صلبة وربما يؤخر إقدام البنك المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا العام.
وتسببت تلك التطورات في قيام "يو.بي.إس" برفع السعر المستهدف للذهب بنهاية العام إلى 2250 دولاراً للأوقية في ضوء الطلب القوي وارتفاع مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.