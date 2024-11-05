416 مليار ريال إيرادات "أرامكو السعودية" خلال الربع الـ 3 من 2024

ونوّه رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، بتحقيق الشركة صافي دخل وتدفقات نقدية حرة قوية خلال الربع الثالث؛ على الرغم من انخفاض أسعار النفط؛ فضلًا عن تحقيق تقدم في تطوير قطاع التنقيب والإنتاج، والعمل على تعزيز سلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وتطوير برنامج مصادر الطاقة الجديدة، مع الاستمرار في الاستثمار عبر الدورات.