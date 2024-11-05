416 مليار ريال إيرادات "أرامكو السعودية" خلال الربع الـ 3 من 2024

أعلنت شركة أرامكو السعودية، نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت إيراداتها 416 مليار ريال سعودي.
وتفصيلًا، أعلنت شركة أرامكو السعودية نتائج الربع الثالث من عام 2024، محققة صافي دخل قدره 103.4 مليارات ريال (27.6 مليار دولار) مقارنة بـ122.2 مليار ريال (32.6 مليار دولار) في الربع المماثل العام الماضي.
وذكرت الشركة أن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بلغت 132.1 مليار ريال (35.2 مليار دولار) متفوقة على الربع الثالث من العام الماضي التي بلغت 117.6 مليار ريال (31.4 مليار دولار)؛ فيما بلغت التدفقات النقدية الحرة 82.5 مليار ريال (22.0 مليار دولار) مقارنة بـ76.3 مليار ريال (20.3 مليار دولار أمريكي) بالربع الثالث للعام الماضي.
وأشارت إلى توزيع أرباح أساسية عن الربع الثالث بقيمة 76.1 مليار ريال (20.3 مليار دولار)، وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 40.4 مليار ريال سعودي (10.8 مليار دولار أمريكي) تدفع في الربع الرابع 2024.
ونوّه رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، بتحقيق الشركة صافي دخل وتدفقات نقدية حرة قوية خلال الربع الثالث؛ على الرغم من انخفاض أسعار النفط؛ فضلًا عن تحقيق تقدم في تطوير قطاع التنقيب والإنتاج، والعمل على تعزيز سلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وتطوير برنامج مصادر الطاقة الجديدة، مع الاستمرار في الاستثمار عبر الدورات.
وأكد أن الإصدار الأخير للصكوك الدولية بقيمة 3 مليارات دولار أسهَمَ في تسليط الضوء على ثقة المستثمرين القوية في أرامكو السعودية، و"يمكننا أن نفخر بالتقدم الكبير الذي تُواصل الشركة تحقيقه، مع المحافظة على مستويات عالية من الربحية والأداء التشغيلي والموثوقية".
وأضاف: "وفي حين أننا نركز على فرص النمو الاستراتيجي، وتحقيق القيمة من خلال التكامل والتنويع؛ فإننا نعتزم المحافظة على زخمنا الإيجابي، وتعزيز مكانتنا كلاعب عالمي رائد في مجال الطاقة والبتروكيميائيات".