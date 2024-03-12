أسعار النفط تستقرّ بعد إبقاء "أوبك" على توقعاتها بشأن نمو الطلب

استقرّت أسعارُ النفط، الثلاثاء، بعد أن أبقت منظّمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على توقُّعاتها لنموّ الطلب العالمي على الخام في العام الحالي والعام المقبل، في ظلّ استمرار التوتر في الشرق الأوسط وخارجه.