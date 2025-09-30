ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1%

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند (46.95) دولارًا للأونصة، وتراجع البلاتين (0.2%) إلى (1597.58) دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة (0.8%) إلى (1259.02) دولارًا.