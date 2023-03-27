بقيمة 12.2 مليار دولار.. أرامكو تُوَقع اتفاقًا لبناء مجمع للبتروكيماويات بالصين

وقالت أرامكو في بيان: إن شركة أرامكو هواجين للبتروكيماويات، وهي مشروع مشترك؛ ستقوم ببناء وتشغيل المشروع الذي يشمل مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميًّا، ومصنعًا للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.65 مليون طن متري من الإيثيلين ومليوني طن متري من الباراكسيلين.