برنت عند 87.63 دولارًا للبرميل.. النفط يصعد للأسبوع الثاني

وقالت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء الماضي: إن رفع القيود المفروضة للحدّ من تفشّي كوفيد-19 في الصين سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي إلى مستوى قياسي هذا العام، وذلك بعد يوم من توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بانتعاش الطلب الصيني في عام 2023.