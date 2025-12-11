المملكة ترتقي بالتنمية المستدامة عبر 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 6 مليارات ريال في مؤتمر التمويل التنموي

وقّع صندوق التنمية الوطني والمؤسسات التابعة له 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية قاربت 6 مليارات ريال، مع عدد من الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين البارزين، وذلك في ختام أعمال مؤتمر التمويل التنموي MOMENTUM 2025، الذي نظمه الصندوق تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الصندوق، خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وجاء توقيع الاتفاقيات والمذكرات الجديدة في إطار تسريع وتيرة الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وإتاحة فرص تنموية جديدة في قطاعات ذات أولوية، من بينها: المنشآت الصغيرة والمتوسطة، السياحة، الثقافة، رأس المال البشري، البنية التحتية، والتنمية المستدامة.
وعلى الصعيد المؤسسي، وقّع صندوق التنمية الوطني اتفاقيتين إستراتيجيتين مع شريكين عالميين متخصصين في التكنولوجيا والخدمات المهنية، بهدف تمكين الذكاء الاصطناعي والبيانات والحلول الرقمية ضمن منظومة تمويل التنمية، بما يعزز القدرات المؤسسية للصندوق ويرفع كفاءة المنتجات والخدمات وأثرها.
ووقّع صندوق البنية التحتية الوطني مذكرة تفاهم تهدف إلى توحيد الجهود لدعم المنشآت الصغيرة عبر تصميم نموذج تمويل تنموي مخصص لها.
كما وقّع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال، لتعزيز منظومة التمويل التنموي ورفع مستوى التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة.
وأبرم صندوق التنمية السياحي 6 اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة بأثر يتجاوز 4 مليارات ريال، لتعزيز الحلول التمويلية عبر برامج "تمكين السياحة" للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وفي القطاع الثقافي، وقّع صندوق التنمية الثقافية خمس اتفاقيات تسهيلات ائتمانية ضمن برنامج "التمويل الثقافي" بإجمالي يزيد على 63 مليون ريال لتمويل مشاريع ثقافية متنوعة.
وفي سياق تنمية رأس المال البشري، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية 3 اتفاقيات لدعم وتمكين 2,191 باحثًا وباحثة عن عمل في قطاعات متعددة، بقيمة تتجاوز 324 مليون ريال.
كما وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي اتفاقية تعاون مع الخطوط الحديدية السعودية "سار"، لبحث فرص تمكين القطاع الصناعي ودعم المستثمرين في توطين السلع والخدمات وزيادة المحتوى المحلي.
أما الصندوق السعودي للتنمية، فقد وقّع خمس مذكرات تفاهم تنموية مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وشركة "سالك"، والمعهد العربي للتنمية العمرانية.
وفي قطاع الفعاليات، وقّع صندوق الفعاليات الاستثماري اتفاقية شراكة مع شركة "ليجندز جلوبال" لتعزيز القطاع بالاستفادة من الخبرات الدولية في تنظيم الأحداث الكبرى.
وتشكّل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال مؤتمر MOMENTUM 2025 خطوة مهمة في جهود المملكة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، من خلال سد فجوات التمويل، وتقليل مخاطر المشاريع الإستراتيجية، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمواطنين والشركات والمجتمعات، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة العالمية وتجسيد رؤية المملكة في دعم النمو الأخضر والشامل.
ويعكس المؤتمر بوضوح تركيز المملكة على تحويل التعاون إلى إنجازات ملموسة، ودفع عجلة التنمية نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.