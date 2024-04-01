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في ظل مخاوف الإمدادات وإيجابية الاقتصاد الصيني.. أسعار النفط تواصل ارتفاعها

أنهت تداولات مارس على ارتفاع بأكثر من 7% للخام الأمريكي وعقود "برنت"
في ظل مخاوف الإمدادات وإيجابية الاقتصاد الصيني.. أسعار النفط تواصل ارتفاعها

واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها في تعاملات اليوم الاثنين في ظل المخاوف على الإمدادات نتيجة التوترات الجيوسياسية، وبيانات إيجابية عن الاقتصاد الصيني.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.32% إلى 83.44 دولارًا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.26% إلى 87.23 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تداولات شهر مارس الماضي -وفق "روسيا اليوم"- على ارتفاع بأكثر من 7%، حيث صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 7.4% وعقود خام "برنت" بنسبة 7.15%.

كذلك لقيت أسواق النفط دعمًا من مؤشرات إيجابية على انتعاش الاقتصاد الصيني، إذ سجل النشاط الشهري للمصانع الشهر الماضي في الصين نموًّا للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

أسعار النفط
النفط

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