في ظل مخاوف الإمدادات وإيجابية الاقتصاد الصيني.. أسعار النفط تواصل ارتفاعها

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.32% إلى 83.44 دولارًا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.26% إلى 87.23 دولارًا للبرميل.