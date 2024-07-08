تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2%

تراجعت أسعار الذهب اليوم، وظلت قرب أعلى مستوى في أكثر من شهر، والذي سجلته في الجلسة السابقة بعد بيانات أمريكية ضعيفة عززت احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر.