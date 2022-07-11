"الخطوط السعودية" تفوز بجائزة أفضل تفاعل للضيوف والموظفين في "تحدي رحلة استدامة الطيران"

وأكد الكابتن الكشي أن التحدي الأكبر هو تطوير هذه التجربة من واقع آراء الضيوف، إضافة إلى ما سيعمل عليه فريق العمل المختص في هذا الجانب من تقييم وتطوير.. مضيفًا بأنه من واقع رؤية السعودية 2030، التي تستهدف تحقيق (100) مليون زيارة بحلول نهاية العقد، فإنه من ضمن أبرز المستهدفات هو أن تكون السعودية رائدة في السياحة المستدامة والصديقة للبيئة، وسنعمل على الإسهام في تحقيق ذلك كون "السعودية" هي أجنحة الرؤية، والمُمكِّنة لأهدافها.