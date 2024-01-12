مؤتمر التعدين الدولي.. بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقّع مذكّرة تفاهم مع نظيره الأمريكي

وقال معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، المهندس سعد الخلب، في تصريح بهذه المناسبة: "إن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن جهود البنك نحو الإسهام في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي بتعزيز العلاقات التجارية وتطوير كفاءة التصدير والاستيراد مع مختلف الأسواق العالمية. وحيث إن العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ترتكز على أسس راسخة في التعاون المتبادل والمصالح المشتركة، سنواصل العمل معاً على تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، والاستفادة من الفرص الواعدة لدى الجانبين، لا سيما في القطاعات الإستراتيجية التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 مثل التعدين والبتروكيماويات والتصنيع والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات المالية والرعاية الصحية وغيرها".