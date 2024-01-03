"السعودية لإعادة التمويل العقاري" تتفق مع "الراجحي" على شراء محفظة بـ5.8 مليارات ريال

وتأتي الاتفاقية كرابع الاتفاقيات الموقّعة بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ومصرف الراجحي والأكبر من نوعها في القطاع المصرفي في المملكة؛ حيث بلغ حجم الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجهتين 10.8 مليارات ريال؛ مما يؤكد التزام "SRC" بالإسهام في دعم سوق التمويل العقاري السكني في المملكة، وتمكين البنوك والجهات التمويلية من تقديم حلول التمويل العقاري للمواطنين، وحرصها على التعاون المستمر مع شركائها من الجهات التمويلية؛ بما يحقق مزيدًا من الاستقرار في هذا السوق الحيوي.