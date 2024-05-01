تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1%

انخفضت أسعار الذهب اليوم، إلى أدنى مستوى في ما يقرب من أربعة أسابيع، مع ترقب المستثمرين لقرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يمكن أن يوفر المزيد من الدلالات حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.