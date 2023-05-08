الأنشطة غير النفطية تقول كلمتها.. اقتصاد السعودية يوافق تقديرات "النقد الدولي" بنمو 3.9 %

وافق الاقتصاد السعودي تقديرات صندوق النقد الدولي الذي أكد أخيراً أن الخطط الاستراتيجية للبلاد في الأعوام السابقة قللت من تأثير حركة أسعار النفط على الاقتصاد والميزانية العامة، إذ كشف جهاز الهيئة العامة للإحصاء، أمس الأحد، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.9 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، بفضل الأنشطة غير النفطية التي حققت 5.8 في المائة.