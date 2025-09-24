أفضل أداء يومي لسوق الأسهم السعودية في 2025 .. مكاسب جماعية وسيولة تتجاوز 14.5 مليار ريال

اختتمت سوق الأسهم السعودية تداولات اليوم الأربعاء على صعود قوي، حيث أغلق المؤشر العام "تاسي" مرتفعًا بنسبة 5.06% ليكسب 550 نقطة ويستقر عند مستوى 11,426 نقطة، مسجلًا بذلك أفضل أداء يومي له منذ بداية العام 2025.
وارتفعت السيولة المتداولة إلى أكثر من 14.5 مليار ريال، في حين بلغ عدد الشركات المرتفعة 247 شركة مقابل تراجع 11 شركة فقط، وهو ما يعكس اتجاهاً شرائياً واسعاً في مختلف القطاعات.
ويعد إغلاق اليوم عند أعلى مستوى منذ مايو الماضي، وبأفضل سيولة يومية منذ فبراير 2024، مؤشراً على قوة الزخم الإيجابي ودخول سيولة جديدة دعمت تحركات السوق وأعادت الثقة للمتعاملين.
ووفق النشرة الاقتصادية اليومية، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (550.03) نقطة، ليصل إلى مستوى (11426.45) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (14.4) مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (598) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (247) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (11) شركة.
وكانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والبلد، ومجموعة تداول، والغاز، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مجموعة إم بي سي، وملاذ للتأمين، وأملاك، وكابلات الرياض، ورتال الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.99%) و(2.20%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والإنماء، وشمس، والجزيرة، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، واس تي سي، وأرامكو السعودية، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (308.68) نقاط، ليصل إلى مستوى (25608.10) نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها (40) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (6.6) ملايين سهم.