أفضل أداء يومي لسوق الأسهم السعودية في 2025 .. مكاسب جماعية وسيولة تتجاوز 14.5 مليار ريال

وكانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والبلد، ومجموعة تداول، والغاز، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مجموعة إم بي سي، وملاذ للتأمين، وأملاك، وكابلات الرياض، ورتال الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.99%) و(2.20%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والإنماء، وشمس، والجزيرة، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، واس تي سي، وأرامكو السعودية، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.