بعد إعلان "أوبك+" زيادة أقل من المتوقع.. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وتغلق على مكاسب

ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المئة عند تسوية تعاملات اليوم، عقب إعلان تحالف “أوبك+” عن زيادة محدودة في إنتاج شهر نوفمبر، جاءت أقل من التوقعات.
وأنهت العقود الآجلة لخام برنت تعاملاتها مرتفعة بنحو 94 سنتًا، أي بنسبة 1.46% لتسجل 65.47 دولارًا للبرميل عند الإغلاق.
كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 81 سنتًا، ما يعادل 1.33% ليغلق عند 61.69 دولارًا للبرميل.
ويرى محللون أن الأسواق تفاعلت مع القرار باعتباره إشارة على تمسك التحالف بسياسة إنتاج حذرة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وسط توقعات بارتفاع الطلب العالمي خلال الأشهر المقبلة.