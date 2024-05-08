مطارات جدة تعتمد الخطة التشغيلية لمطار الملك عبدالعزيز لخدمة 1.2 مليون حاج

ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن الصالات الثلاث تضم أكثر من 411 منصة لإنهاء إجراءات الجوازات، 440 منصة لقبول الأمتعة، 56 بوابة جسور متحركة، و54 جهاز تفتيش جمركي، و29 سيرًا لاستلام الأمتعة عند الوصول، و28 بوابة للحافلات، و4 مراكز صحية، علاوة على منصتين لأمتعة المجموعات.