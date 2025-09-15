الذهب يقفز لمستوى تاريخي غير مسبوق وسط توتر عالمي وتقلب اقتصادي

وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات قد تدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات أعلى، ما سيُجبر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا للحفاظ على معدلات الفائدة، وهو ما ينعكس بدوره على ارتفاع أسعار الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.