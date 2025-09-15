الذهب يقفز لمستوى تاريخي غير مسبوق وسط توتر عالمي وتقلب اقتصادي

سجّل الذهب ارتفاعًا تاريخيًا، اليوم الاثنين، بعدما تجاوزت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم ديسمبر 2025 حاجز 3700 دولار للأونصة الطروادة، للمرة الأولى منذ 9 سبتمبر الجاري، وسط تصاعد المخاوف العالمية بشأن الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي.
وبحسب بيانات منصة التداول، بلغ سعر الذهب في بورصة "كومكس" – التابعة لبورصة نيويورك التجارية – 3,701.2 دولارًا للأونصة (+0.48%) عند الساعة 16:40 بتوقيت موسكو.
وبحلول الساعة 18:58 بتوقيت موسكو، تسارعت وتيرة الارتفاع ليصل السعر إلى 3,722.2 دولارًا للأونصة (+1.05%)، وهو أعلى مستوى تاريخي سجله المعدن حتى الآن.
ووفقًا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية، فقد توقّع خبراء أن يصل سعر الذهب إلى أكثر من 4000 دولار للأونصة قبل نهاية العام الجاري، متأثرًا بزيادة التوترات العالمية، خاصة في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وإمكانية اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات قد تدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات أعلى، ما سيُجبر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا للحفاظ على معدلات الفائدة، وهو ما ينعكس بدوره على ارتفاع أسعار الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.