الرئيس التنفيذي لأرامكو: الوضع في البحر الأحمر مشكلة بالتأكيد.. لكن لا تأثير على عملائنا ولا على الكميات

قال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر، اليوم: إن الوضع في البحر الأحمر مشكلة بالتأكيد؛ ولكن لا نشعر بتأثير على عملائنا ولا تأثير على الكميات، ونرى طلبًا قويًّا على النفط من الصين والهند.
وأضاف في تصريحات له عقب إعلان نتائج أرامكو: الغاز سيستحوذ على قدر كبير من الإنفاق على أنشطة المنبع في السنوات المقبلة، وحقل الجافورة في الطريق لبدء الإنتاج العام المقبل.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أن التوجيه الأخير من الحكومة بالمحافظة على طاقتنا الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل في اليوم، يمنحنا مزيدًا من المرونة للتركيز على إنتاج الغاز واغتنام الفرص المتاحة.
وأضاف "الناصر"، أن الشركة حققت لمساهميها زيادة بنسبة 30% على أساس سنوي في إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة لعام 2023.
وكشف "الناصر" عن أن ارتفاع النفقات الرأسمالية يحقق قيمة إضافية لأعمال الشركة؛ مشيرًا إلى أن النفط والغاز سيبقيان جزءًا من مزيج الطاقة لعقود؛ مشيرًا إلى أن الشركة حققت ثاني أعلى صافي دخل على الإطلاق رغم الصعوبات التي واجهت الاقتصاد العالمي.
وكانت أرباح أرامكو السعودية قد بلغت 454.7 مليار ريال خلال 2023، متراجعة بنحو 24.7% عن العام المالي 2022 الذي بلغ صافي الربح فيه 604 مليارات ريال.
وقد قابل ذلك جزئيًّا انخفاضُ الريع على إنتاج النفط الخام، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.
وبلغ إجمالي الإيرادات 1.653.28 مليار ريال (440.88 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة مع إجمالي الإيرادات التي بلغت 2.006.96 مليار ريال (535.19 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ويعزى الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وانخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية.
وبلغ إجمالي توزيعات أرباح أرامكو 366.7 مليار ريال مدفوعة في عام 2023 بزيادة بنسبة 30% عن عام 2022.