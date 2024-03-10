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الرئيس التنفيذي لأرامكو: الوضع في البحر الأحمر مشكلة بالتأكيد.. لكن لا تأثير على عملائنا ولا على الكميات

الناصر: الحفاظ على طاقتنا الإنتاجية عند 12 مليون برميل يمنحنا مزيدًا من المرونة.. زيادة للمساهمين بنسبة 30%