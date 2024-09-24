ارتفاع أسعار النفط 2% بعد إجراءات تحفيز بالصين

وفي الشرق الأوسط، وهي منطقة رئيسة منتجة للنفط، هاجمت "إسرائيل" أهدافًا لتنظيم "حزب الله" في جنوب لبنان، الذي رد بمهاجمة منشآت عسكرية في شمال "إسرائيل" اليوم الثلاثاء؛ ما يؤجج مخاوف اندلاع صراع شامل بعدما شهد لبنان سقوط أكبر عدد من القتلى في يوم واحد منذ عقود.