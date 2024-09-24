ارتفاع أسعار النفط 2% بعد إجراءات تحفيز بالصين

قفزت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة، اليوم الثلاثاء، بعد الإعلان عن تدابير تحفيز نقدي في الصين، أكبر مستورد للخام بالعالم.
ويرجع ذلك أيضًا إلى مخاوف بسبب الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، الذي قد يؤثر سلبًا على الإمدادات في المنطقة، فضلًا عن إعصار آخر يهدد الإمدادات في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 11:32 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.76 دولار أو 2.4 بالمائة إلى 75.66 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 1.84 دولار أو 2.6 بالمائة إلى 72.21 دولار للبرميل.
وقال محلل السوق في "آي. جي" توني سيكامور، وفق وكالة رويترز: "كانت سوق النفط تتوق بشدة لمزيد من إجراءات التيسير من قبل السلطات الصينية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي".
وأعلن البنك المركزي الصيني، اليوم، أكبر تحفيزات منذ جائحة "كوفيد- 19" لإخراج الاقتصاد من مسار الانكماش والعودة نحو هدف النمو الذي حددته الحكومة.
وفي الشرق الأوسط، وهي منطقة رئيسة منتجة للنفط، هاجمت "إسرائيل" أهدافًا لتنظيم "حزب الله" في جنوب لبنان، الذي رد بمهاجمة منشآت عسكرية في شمال "إسرائيل" اليوم الثلاثاء؛ ما يؤجج مخاوف اندلاع صراع شامل بعدما شهد لبنان سقوط أكبر عدد من القتلى في يوم واحد منذ عقود.
وتهدد الضربات بدفع إيران، العضو في "أوبك"، التي تدعم "حزب الله"، إلى مواجهة مع "إسرائيل" وقد تؤدي إلى إشعال حرب أوسع نطاقًا في المنطقة، بحسب تقرير وكالة "رويترز".
وفي الوقت نفسه، سارعت شركات نفط أمريكية إلى إجلاء موظفيها من منصات إنتاج النفط في خليج المكسيك وسط توقعات باجتياح ثاني إعصار خلال أسبوعين لحقول النفط البحرية، في حين علقت العديد من شركات النفط بعض إنتاجها.