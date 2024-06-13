الذهب يهبط في المعاملات الفورية إلى 2313 دولارًا للأونصة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعدما قلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أحدث اجتماع له للسياسة النقدية، توقعاته لعدد مرات خفض أسعار الفائدة هذا العام لمرة واحدة فقط، وهو أقل مما كان متوقعًا في السابق؛ وذلك رغم تباطؤ التضخم في مايو.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2313 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة 1.1% إلى 2329.5 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.9% إلى 29.12 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين 1.8% إلى 946.70 دولارًا، وهبط البلاديوم 1.2% إلى 895.57 دولارًا.