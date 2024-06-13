الذهب يهبط في المعاملات الفورية إلى 2313 دولارًا للأونصة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعدما قلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أحدث اجتماع له للسياسة النقدية، توقعاته لعدد مرات خفض أسعار الفائدة هذا العام لمرة واحدة فقط، وهو أقل مما كان متوقعًا في السابق؛ وذلك رغم تباطؤ التضخم في مايو.