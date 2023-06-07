مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني يناقش  تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

ويسعى مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات، أبرزها الخدمات المالية، خاصة التقنية المالية، والخدمات المصرفية المفتوحة، والتمويل الأخضر، وقطاعات الاستثمار ذات الأولوية في البلدين، وتعزيز الشراكة التعليمية، والتعاون في مجال الرعاية الصحية" بما في ذلك الاستعداد للأوبئة" والتقنية الصحية، والتطوير العام لكامل نظام الرعاية الصحية، إلى جانب التعاون في احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وإنتاج الهيدروجين، ومصادر الطاقة المتجددة، والتعاون في مجالات الفضاء والتعدين والمستحضرات الصيدلانية والطيران، والشراكات في قطاع الأفلام والتراث والفنون والسياحة والترفيه.