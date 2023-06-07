مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني يناقش  تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

عقدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني، اجتماعَها الثالث في لندن برئاسة وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ووزير الدولة لأمن الطاقة والحياد الصفري جرانت شابس.
ناقش الاجتماع تنشيط العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في إطار المجالات المتفق عليها في الشراكة الإستراتيجية، إلى جانب التنويه بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي الكبير منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وتجديد تأكيد الالتزام المستمر لدعم مستهدفات الرؤية وبرنامج المملكة للتنوُّع الاقتصادي، إضافة إلى العمل على تطوير التجارة والاستثمار بين المملكتين.
ويسعى مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات، أبرزها الخدمات المالية، خاصة التقنية المالية، والخدمات المصرفية المفتوحة، والتمويل الأخضر، وقطاعات الاستثمار ذات الأولوية في البلدين، وتعزيز الشراكة التعليمية، والتعاون في مجال الرعاية الصحية" بما في ذلك الاستعداد للأوبئة" والتقنية الصحية، والتطوير العام لكامل نظام الرعاية الصحية، إلى جانب التعاون في احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وإنتاج الهيدروجين، ومصادر الطاقة المتجددة، والتعاون في مجالات الفضاء والتعدين والمستحضرات الصيدلانية والطيران، والشراكات في قطاع الأفلام والتراث والفنون والسياحة والترفيه.
يشار إلى أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها في مدينة جدة في عام 2019م، وتتكوَّن من 15 جهةً حكوميةً، وتهدف إلى توطيد العلاقات السعودية البريطانية، وفتح فرص للتعاون بين البلدين.