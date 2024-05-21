في ختام يومه الثاني.. مؤتمر مستقبل الطيران 2024 يعلن إبرام 102 اتفاقية بـ 75 مليار ريال

وشملت قائمة المتحدثين في جلسات ولقاءات اليومين الأول والثاني من المؤتمر، كلاً من معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي الدكتور عبدالله الربيعة المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وأصحاب المعالي وزراء النقل في ماليزيا وليتوانيا وتونس، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي، والرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية أنس المديفر، بالإضافة إلى مداخلات لعددٍ من قادة منظمات الطيران والشركات السعودية والعالمية، منها مجلس المطارات الدولي، والخطوط السعودية، وطيران الرياض، وإيرباص، وبوينج، وويز إير، ومطار سياتل، ومطار الملك سلمان الدولي، وشركة فرابورت AG، ومطارماكتان-سيبو الدولي، ومطارات عمان، ووزارة الطيران المدني الهندية، وشركة جينسلر، ومطار ميونيخ، وهيئة مطارات تورنتو، ومطار لوتون، والجمعية الدولية للشحن الجوي، وشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، ومجموعة ADP، وشركة سويسبورت، وجمعية الشحن السريع العالمية، وشركة داناتا، وطيران الاتحاد.