154 شركة تغلق على تراجع .. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

وكانت أسهم شركات تسهيل، وطيران ناس، وأنابيب الشرق، ورسن، والخريف، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات البحري، ومجموعة إم بي سي، وكيان السعودية، وسبكيم العالمية، وإعمار، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (8.20%) و(3.58%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وباتك، وشمس، وأرامكو السعودية، ودرب السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم أكوا باور، والراجحي، وأرامكو السعودية، وstc، وطيران ناس هي الأكثر نشاطًا في القيمة.