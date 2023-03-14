"التنمية السياحي" وشركة IMPACT46 يستثمران في مجموعة المطار للسفر والسياحة

وأوضح أن الشراكة الثلاثية ستسهم بشكل نوعي في تطوير القطاع التقني السياحي إذ إن هذا النوع من الاستثمار يسهم في توفير تجربة سياحية معززة بالحلول التقنية التي تدعم التحول وإعادة تشكيل قطاع السياحة السعودي، وهو الأمر الذي يرسخ دور الصندوق كممكِّن وداعم للمستثمرين، فاستخدام تقنيات مثل تطبيقات الأجهزة المحمولة والأنظمة الأساسية عبر الإنترنت سيؤدي إلى تحسين تجربة السفر للمستخدمين وأتمتة منظومة خدمات الضيافة وربط المحتوى والمخزون المحلي بالأسواق العالمية، الأمر الذي يساهم في إثراء التجربة السياحية، وإثراء الوجهات السياحية بالمملكة بما يحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة".