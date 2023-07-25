بنك التصدير والاستيراد يوقّع مذكرة تفاهم مع بنك "ميزوهو" الياباني

يشار إلى أنّ بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل على تمكين الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية، من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص المخاطر التي تواجه المصدرين، لتحقيق ما تسعى إليه رؤية السعودية 2030 في زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي، بحلول عام 2030.