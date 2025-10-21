النفط يرتفع بعد هبوط 5 أشهر وسط ترقب لتطورات المعروض ومؤشرات النزاع التجاري

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري "عادل" مع الصين، ما عزز من آمال المستثمرين بانفراج محتمل في النزاع التجاري الذي يلقي بظلاله على الأسواق العالمية.