النفط يرتفع بعد هبوط 5 أشهر وسط ترقب لتطورات المعروض ومؤشرات النزاع التجاري

ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات الثلاثاء بعد تعافيها من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، وسط ترقب الأسواق لتطورات المعروض العالمي، ومؤشرات النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% لتسجل 61.32 دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.5% ليغلق عند 57.82 دولارًا للبرميل.
ويأتي هذا التحرك في الأسعار وسط مخاوف من زيادة المعروض، بعد وصول الإنتاج الأمريكي إلى مستويات قياسية، واستمرار تحالف "أوبك+" في خططه لرفع الإنتاج تدريجيًا.
من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري "عادل" مع الصين، ما عزز من آمال المستثمرين بانفراج محتمل في النزاع التجاري الذي يلقي بظلاله على الأسواق العالمية.