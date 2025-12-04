مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10626 نقطة بتداولات تجاوزت 4.4 مليارات ريال

وكانت أسهم شركات "شري"، و"أبو معطي"، و"مهارة"، و"طيران ناس"، و"سينومي ريتيل" الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات "دله الصحية"، و"ولاء"، و"العبيكان للزجاج"، و"التعاونية"، و"الدريس" فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.98%) و(2.77%).