مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10626 نقطة بتداولات تجاوزت 4.4 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا بـ(51.36) نقطة ليقفل عند مستوى (10626.15) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.4) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (207) ملايين سهم، سجلت فيها أسهم (190) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم (54) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات "شري"، و"أبو معطي"، و"مهارة"، و"طيران ناس"، و"سينومي ريتيل" الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات "دله الصحية"، و"ولاء"، و"العبيكان للزجاج"، و"التعاونية"، و"الدريس" فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.98%) و(2.77%).
وكانت أسهم شركات "أمريكانا"، و"المسار الشامل"، و"مهارة"، و"الأهلي"، و"أرامكو السعودية" هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات "الراجحي"، و"الأهلي"، و"المسار الشامل"، و"أرامكو السعودية"، و"الإنماء" هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا بـ(103.30) نقاط ليقفل عند مستوى (23913.83) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (14) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.