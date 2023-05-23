جداول سداد مرنة.. "مدن" تطلق حلولًا تمويلية جديدة لرواد الأعمال الصناعيين

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"مدن" المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، أن هذه الشراكة تأتي في إطار مبادرات "مدن" لتعزيز الاستدامة المالية للقطاع الخاص واستقرارها، وتوفير برامج المساعدة الفنية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ بوصفها أحد الأذرع الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني؛ مبينًا أن هذه الحلول تستهدف تحفيز إنتاجية المصانع في واحات "مدن"، وتهيئة الفرص الاقتصادية، وتوجيه طاقات الشباب للمشروعات المبتكرة ذات النمو المرتفع؛ من خلال اعتماد حلول أكثر تقدمًا تستند إلى دراسات ائتمانية تساعد بشكل فعال في عمليات إدارة المخاطر وخفض التكلفة.