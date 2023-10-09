بـ 664 مليون ريال.. "التطوير الدفاعي" و"SAMI" تفعّلان برامج لتطوير أنظمة دفاعية وطنيًا

من جهته، أوضح مساعد المحافظ لتخطيط التقنيات والأنظمة الدكتور حاتم بن محمد بحيري، أن هذا الدعم يسعى لاستثمار القدرات الوطنية في تطوير منظومات الاتصالات المعرفة برمجيًا، إلى جانب أنظمة المراقبة والاستطلاع والتصدي للطائرات المسيرة، وستقوم الشركة بتطويرها مع الجامعات ومراكز التطوير الوطنية، كما سيتم بناء المعامل والمختبرات اللازمة لدعم عمليات التطوير في التقنيات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تقديم منح للأبحاث النوعية المرتبطة بالمجالات المستهدفة، بإشراف مباشر وتمويل من الهيئة.