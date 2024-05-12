"الجدعان "يترأس وفد السعودية في الاجتماع الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية الـ33

وفي كلمته خلال الاجتماع أشار الجدعان إلى أن المملكة العربية السعودية كان لها شرف استضافة القمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين، والتي اختتمت أعمالها بصدور البيان الختامي (إعلان جدة) الذي تضمن العديد من المبادرات التي تخدم العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والزراعية والثقافية والتعليمية.