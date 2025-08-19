النفط يتراجع مع تركيز على محادثات السلام المحتملة بين روسيا وأوكرانيا

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، أو 0.11 بالمئة، إلى 66.53 دولارًا للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر التي ينقضي أجلها غدًا الأربعاء، ستة سنتات، أو 0.09 بالمئة، إلى 63.36 دولارًا للبرميل.