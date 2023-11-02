أمانة العاصمة المقدسة تطرح مشاريعَ استثمارية بمكة والجموم وعسفان

وأضاف: أن الأمانة تهدف من جملة هذه المشاريع الاستثمارية، إلى تطوير المنطقة بشكل عام، وتعزيز الأنشطة المختلفة؛ كالأنشطة الترفيهية والرياضية والتعليمية والخدمية وغيرها، والمساهمة كذلك في تسريع وتيرة التنمية لتحقيق مفهوم الاستدامة وكفاءة الإنفاق، كما أن هناك عددًا من المشاريع التي طرحتها الأمانة مؤخرًا في مكة المكرمة وعدد من المحافظات التابعة لها؛ مثل الجموم، ومدركة، وعسفان، التي ستسهم بإذن الله في تقديم الخدمات بشكل مميز، وستشكل فرصًا جيدة للقطاع الخاص.