مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11504.46 نقطة

وكانت أسهم شركات التعاونية، ودله الصحية، وعلم، وشاكر، والاتحاد الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أيان، وولاء، وأسيج، وسلامة، ومياهنا الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.90% و10%.