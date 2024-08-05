مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11504.46 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 249.91 نقطة ليقفل عند مستوى 11504.46 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 450 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 870 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 16 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 215 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات التعاونية، ودله الصحية، وعلم، وشاكر، والاتحاد الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أيان، وولاء، وأسيج، وسلامة، ومياهنا الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.90% و10%.
وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وأنعام القابضة، وسماسكو، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ومياهنا، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 427.39 نقطة ليقفل عند مستوى 25701.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 45 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم تقاسمتها 5448 صفقة.