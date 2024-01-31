"بلومبرغ": السعودية تدرس طرحًا إضافيًا لأسهم أرامكو.. والتنفيذ قد يكون في فبراير

قالت وكالة "بلومبرغ": إن المملكة تدرس خططًا لإحياء طرح لاحق في شركة "أرامكو" خلال فبراير المقبل، من خلال صفقة بمليارات الدولارات من المرجح أن تصنف من بين أكبر مبيعات الأسهم في السنوات الأخيرة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.