"بلومبرغ": السعودية تدرس طرحًا إضافيًا لأسهم أرامكو.. والتنفيذ قد يكون في فبراير

قالت وكالة "بلومبرغ": إن المملكة تدرس خططًا لإحياء طرح لاحق في شركة "أرامكو" خلال فبراير المقبل، من خلال صفقة بمليارات الدولارات من المرجح أن تصنف من بين أكبر مبيعات الأسهم في السنوات الأخيرة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها؛ لأن المعلومات خاصة: إن المملكة تعمل مع مجموعة من المستشارين، وتسعى إلى جمع ما لا يقل عن 40 مليار ريال (10 مليارات دولار) من بيع الأسهم في سوق الأسهم السعودية.
ووفق "العربية" بحسب المصادر، فمن شأن الصفقة الناجحة أن تجلب الأموال اللازمة لتمويل خطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الطموحة لتنويع الاقتصاد.
وتأتي خطط البيع الجديدة بعد 4 سنوات من جمع المملكة نحو 30 مليار دولار في الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو"، والذي كان أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق.