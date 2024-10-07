"الاستثمارات العامة" يستحوذ على 40 % من مجموعة "سيلفريدجز" لتعزيز مكانتها في قطاع التسوق الفاخر بأوروبا

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عزمه إبرام شراكة استراتيجية مع شركة "سنترال" المتخصصة في مبيعات التجزئة والضيافة والعقارات، وبموجب الاتفاقية سيستحوذ الصندوق على حصة 40 % في مجموعة "سيلفريدجز".
وتأتي الشراكة عقب توقيع اتفاق ملزم يستحوذ عبره الصندوق على كامل حصة مجموعة "سيجنا" في مجموعة “سيلفريدجز"، ويخضع إتمام الاتفاقية للموافقات والشروط النظامية.
وسيمتلك صندوق الاستثمارات العامة ضمن الشراكة الجديدة 40 % من شركات التشغيل والعقارات التابعة لمجموعة "سيلفريدجز"، فيما ستمتلك شركة "سنترال" حصة 60 % المتبقية، وتتضمن الشراكة استثمارات جديدة لتعزيز مكانة مجموعة "سيلفريدجز" ودعم نموها وتطورها المستقبلي.
وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار عالميًا في القطاعات الاستراتيجية، كما أنها تستند إلى رؤية مشتركة تهدف إلى دعم إمكانات وقدرات مجموعة سيلفريدجز. وستُسهم الخبرات الكبيرة والقدرات الاستثمارية للصندوق، وريادة شركة "سنترال" في مجال التشغيل والعقارات، في تسريع وتيرة نمو ونجاح مجموعة سيلفريدجز، وتعزيز مكانتها بصفتها وجهة رائدة للتسوق الفاخر في أوروبا.
وبهذه المناسبة، قال نائب المحافظ ومدير الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة تركي النويصر: "سعداء بالشراكة مع سنترال، في مجموعة سيلفريدجز، التي تُعد من أهم وجهات التسوق الفاخر في أوروبا, ستعزز هذه الصفقة مكانة مجموعة سيلفريدجز الرائدة".
وتملك مجموعة سيلفريدجز 18 متجرًا فاخرًا ضمن سلاسل موزعة على ثلاث دول، وهي سيلفريدجز في المملكة المتحدة، ودي بيجينكورف في هولندا، وبراون توماس وأرنوتس في أيرلندا.
كما تعد العقارات التي تمتلكها في اكسفورد ستريت في لندن، وسيلفريدجز إكسجينج سكوير في مانشستر معالم ثقافية وتجارية بارزة.