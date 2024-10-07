"الاستثمارات العامة" يستحوذ على 40 % من مجموعة "سيلفريدجز" لتعزيز مكانتها في قطاع التسوق الفاخر بأوروبا

وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار عالميًا في القطاعات الاستراتيجية، كما أنها تستند إلى رؤية مشتركة تهدف إلى دعم إمكانات وقدرات مجموعة سيلفريدجز. وستُسهم الخبرات الكبيرة والقدرات الاستثمارية للصندوق، وريادة شركة "سنترال" في مجال التشغيل والعقارات، في تسريع وتيرة نمو ونجاح مجموعة سيلفريدجز، وتعزيز مكانتها بصفتها وجهة رائدة للتسوق الفاخر في أوروبا.