"رويترز": "أرامكو" ضمن قائمة قصيرة للشركات المرشحة لشراء "بافيليون إنيرجي"

أدرجت "تماسيك هولدنجز السنغافورية"، شركتَي الطاقة العملاقتَيْن "أرامكو السعودية" و"شل" في قائمة تضم عدداً قليلاً من الشركات المرشحة لشراء معظم أصول شركة تجارة الغاز الطبيعي المسال "بافيليون إنيرجي".
تأتي عملية البيع بعدما أسّست شركة الاستثمار الحكومية قبل نحو عشرة أعوام "بافيليون إنيرجي" للتركيز على الاستثمارات المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال، وأيضا مع انخفاض الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بأكثر من 40 بالمئة منذ منتصف أغسطس؛ ما قد يؤثر في قيمة الصفقة.
ووفق "رويترز"، أكّدت مصادر أن شركة تماسيك تعكف على تقييم عروض لبيع أصول شركة بافيليون إنرجي، باستثناء وحدة خطوط أنابيب الغاز، مرجحةً أن تكون جولة العطاءات النهائية خلال الأسابيع المقبلة، قبل ترسية الصفقة إذا كان السعر مناسباً.
ولم يتضح بعد عدد العروض التي تلقتها "تماسيك" أو شروطها المالية.
وكانت "بلومبرغ" أول مَن نشر عن عملية البيع في أغسطس.
وقال أحد المصادر، إنه بالنسبة لـ "أرامكو"، فإن الاستحواذ سيساعد على إطلاق نشاطها للغاز الطبيعي المسال، وسط منافسة مع نظيراتها في الشرق الأوسط.