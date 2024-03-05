"رويترز": "أرامكو" ضمن قائمة قصيرة للشركات المرشحة لشراء "بافيليون إنيرجي"

تأتي عملية البيع بعدما أسّست شركة الاستثمار الحكومية قبل نحو عشرة أعوام "بافيليون إنيرجي" للتركيز على الاستثمارات المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال، وأيضا مع انخفاض الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بأكثر من 40 بالمئة منذ منتصف أغسطس؛ ما قد يؤثر في قيمة الصفقة.