صندوق "البحر الأحمر السينمائي" يطلق الجولة الثانية لدعم المشاريع بمرحلة التطوير

يشار إلى أن صندوق البحر الأحمر منذ إطلاقه، بادر بتمويل 60 مشروعًا في مرحلة التطوير، بما في ذلك 37 مشروعًا جرى تمويلها خلال عام 2021، و23 مشروعًا خلال عام 2022، مع اهتمام كبير بدعم الأصوات ووجهات النظر المتنوعة من جميع أنحاء العالم، والتركيز على صناع الأفلام السعوديين والعرب والأفارقة عبر مجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك الفئات الروائية والوثائقية الطويلة، وأفلام التحريك، والمسلسلات، والأفلام القصيرة، وأعمال الواقع الافتراضي.