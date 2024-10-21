أسعار النفط تستقر بعد هبوطها أكثر من 7% الأسبوع الماضي

وكان برنت قد انخفض أكثر من سبعة % الأسبوع الماضي بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط حوالي ثمانية%، وكان ذلك أكبر انخفاضا أسبوعيا للخامين منذ الثاني من سبتمبر أيلول، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وانخفاض علاوة المخاطر في الشرق الأوسط.