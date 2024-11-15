الذهب يواصل تسجيل تراجعه.. وبعض الأنواع تنخفض 4%

وأظهرت البيانات الصادرة، أمس الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت كما كان متوقعًا في أكتوبر، وعادة ما يكون الذهب أداة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.