الذهب يواصل تسجيل تراجعه.. وبعض الأنواع تنخفض 4%

واصل الذهب تسجيل المزيد من التراجع بعد الارتفاعات القوية التي حققها خلال الفترة الماضية وصعوده إلى مستويات عالية، ورصدت "سبق" أسعار بعض الأنواع حيث انخفضت بمقدار 4% في غضون أيام قليلة مسجلة 271.21 ريالًا للجرام بعد أن تخطت في وقت سابق 283.20 ريالًا غير شاملة الضريبة.
وسجلت الأسعار محليًا لعيار 21 للجرام الواحد 271 ريالًا، بينما عيار 22 للجرام سجل 283 بعد أن تجاوز سعره الـ 296 ريالًا، وعيار 24 سجل 309.7 بعد أن كانت أسعاره تتخطى 323 ريالًا.
وجاء التراجع في الأسعار نتيجة لبعض المتغيرات العالمية خلال الفترة الماضية ومنها تحرك الفائدة وضغط الدولار.
وقال محللون في الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم: "في الوقت الراهن يتحرك الذهب تحت ضغط الدولار والعوائد، ورغم أن بيانات التضخم التي صدرت الليلة الماضية تشير إلى أن بنك الاحتياطي الاتحادي قد يكون قادرا على خفض الأمور قليلا في الشهر المقبل، فإن العام القادم تُحرِّكه توقعات ارتفاع التضخم وبالتالي خفض أسعار الفائدة بشكل أقل".
وأظهرت البيانات الصادرة، أمس الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت كما كان متوقعًا في أكتوبر، وعادة ما يكون الذهب أداة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.