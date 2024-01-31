قفزة قياسية في صادرات الأرز الباكستاني إلى دول الخليج

ووفقًا لرئيس رابطة مصدّري الأرز الباكستانية، من المتوقع أن تقفز صادرات باكستان إلى 5 ملايين طن متري في السنة المالية 2023 / 2024، مقارنة بـ 3.7 مليون طن في السنة المالية السابقة، مشيراً إلى أن الأرز والحبوب الباكستانية أعلى سعراً من الهند وبعض الدول المجاورة منذ عدة سنوات، يأتي بسبب الجودة وكذلك زيادة الطلب العالمي.