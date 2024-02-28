النفط يرتفع بدعم توقعات خفض أوبك+ للإنتاج رغم زيادة المخزون الأمريكي

وفي التفاصيل، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً، إلى 83.79 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 15:50 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 78.93 دولاراً للبرميل، وكان كلا الخامين قد انخفضا واحداً بالمئة في وقت سابق من الجلسة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.