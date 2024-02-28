النفط يرتفع بدعم توقعات خفض أوبك+ للإنتاج رغم زيادة المخزون الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً، الأربعاء، بعد أن تغلب تأثير احتمال تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج على توقعات تأجيل خفض أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.
وفي التفاصيل، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً، إلى 83.79 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 15:50 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 78.93 دولاراً للبرميل، وكان كلا الخامين قد انخفضا واحداً بالمئة في وقت سابق من الجلسة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات الخام ارتفعت 4.2 مليون برميل إلى 447.2 مليون في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير، متجاوزة توقعات بزيادتها 2.74 مليون برميل.
وكانت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قالت أمس الثلاثاء إنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، لاسيما في ظل المخاطر الصعودية للتضخم التي قد تعيق التقدم في السيطرة على ضغوط الأسعار أو ربما تؤدي إلى ظهورها مرة أخرى.
من المنتظر أن يصدر اليوم الخميس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر يناير، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم وعامل رئيسي في قرارات سعر الفائدة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من دولار للبرميل الثلاثاء بعدما أفادت رويترز بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا (أوبك+) سيدرسون تمديد الخفض الطوعي للإنتاج في الربع الثاني.
وأعلنت السلطات الروسية، الثلاثاء، حظراً لمدة ستة أشهر على صادرات البنزين اعتباراً من الأول من مارس للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين وكذلك لإتاحة الفرصة لصيانة المصافي في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.