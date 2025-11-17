وزارة الصناعة تُعلن تأسيس جمعية المشروبات والعصائر لدعم التصنيع المحلي والابتكار

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تأسيس جمعية المشروبات والعصائر غير الربحية، التي تستهدف دعم التصنيع المحلي، وتحفيز الابتكار، بما يُسهم في نمو القطاع وتعزيز تنافسيته، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعَي الصناعة والتعدين، إيمانًا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.