وزارة الصناعة تُعلن تأسيس جمعية المشروبات والعصائر لدعم التصنيع المحلي والابتكار

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تأسيس جمعية المشروبات والعصائر غير الربحية، التي تستهدف دعم التصنيع المحلي، وتحفيز الابتكار، بما يُسهم في نمو القطاع وتعزيز تنافسيته، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعَي الصناعة والتعدين، إيمانًا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وتركّز الجمعية على المساهمة في تطوير القدرات الصناعية الوطنية في قطاع المشروبات والعصائر، وإيجاد منصة للتواصل بين صنّاع القرار والمستثمرين؛ لمناقشة تحديات القطاع والحلول الملائمة لمعالجتها، بهدف تعزيز النمو المستدام للقطاع وتعظيم دوره في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي للمملكة وفقًا لرؤية 2030.
وتتضمن مستهدفات الجمعية دعم الحلول المبتكرة لتصنيع منتجات جديدة تلبي أذواق المستهلكين، وتعزز تنافسية المنتج السعودي محليًّا وإقليميًّا، إلى جانب تبنّي أفضل ممارسات التصنيع المسؤول والمستدام في القطاع، مع الامتثال لأعلى المعايير البيئية والصحية.
ويأتي تأسيس جمعية المشروبات والعصائر غير الربحية ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتعدين، وزيادة إسهاماته وأثره المباشر في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.