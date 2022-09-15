"داو جونز": السعودية تُصدر ترخيصين للتنقيب عن الذهب في جبال قطمان

أكدت شركة "كيفي" للذهب والنحاس، أمس، أنه تم إصدار اثنين من تراخيص التنقيب الثلاثة المطلوبة لمشروع جبال قطمان للذهب في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع إصدار الثالث قريباً، كما ذكرت "داو جونز".
وقالت شركة التعدين المدرجة في لندن: إن أول ترخيصين تم إصدارهما بموجب فترة أولية مدتها خمس سنوات، وقالت الشركة: إن التصاريح البيئية مستهدفة للربع الأول من عام 2023 ومن المتوقع إعادة تقديم طلب ترخيص التعدين اللاحق في أوائل عام 2023.
وقال هاري أناجوستاراس آدامز، الرئيس التنفيذي لـ"كيفي" للذهب والنحاس: تستمر الهيئات التنظيمية في المملكة العربية السعودية في تسهيل التطوير السريع لمشروع جبل قطمان للذهب من أجل بنائه في منتصف عام 2023 واستخراج أول كمية من الذهب في نهاية عام 2024".
وكانت الشركة قد أحرزت تقدمًا سريعًا في مشروع الحوية للنحاس والذهب، ورخص استكشاف القدير المجاورة في المملكة.
وذكرت "كيفي" للذهب والنحاس أن أهدافها الرئيسية لعام 2022 في المملكة هي استكمال دراسة الجدوى التمهيدية في الحوية، وتحديث الخطط التنموية لجبال قطمان، وتطوير أعمالها في الجدير، حيث تشير النتائج الأولية إلى وجود إمكانات كبيرة لكبريتيد البركاني على غرار رواسب النحاس والذهب في الحوية.