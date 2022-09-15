"داو جونز": السعودية تُصدر ترخيصين للتنقيب عن الذهب في جبال قطمان

وقالت شركة التعدين المدرجة في لندن: إن أول ترخيصين تم إصدارهما بموجب فترة أولية مدتها خمس سنوات، وقالت الشركة: إن التصاريح البيئية مستهدفة للربع الأول من عام 2023 ومن المتوقع إعادة تقديم طلب ترخيص التعدين اللاحق في أوائل عام 2023.