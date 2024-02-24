بعد 3 أسابيع مكاسب.. مخاوف "الركود العالمي" تدفع العقودَ الآجلة للنفط للتراجع

وقال "تيم إيفانز" المحلّل المستقلّ لسوق النفط، في مذكرة: إن محادثات وقف إطلاق النار قد تدفع السوق إلى توقُّع تهدئة التوتر الجيوسياسي، لكنّ التوتُّرَ مستمرٌّ في البحر الأحمر مع إجبار الهجمات التي تشنُّها جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، بالقرب من سواحل اليمن، سفنَ الشحن على التحول عن سلوك المسار التجاري.