تزامنًا مع تراجع الأسواق الآسيوية والأوروبية.. توقف التداولات في بورصة إسطنبول

وجاء الانخفاض، وفق "روسيا اليوم"، على الرغم من بيانات اقتصادية إيجابية أظهرت تباطؤ التضخم في تركيا إلى 61.78% على أساس سنوي، وهو ما جاء أدنى قليلًا من التوقعات، ومدفوعًا بزيادة الأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والفنادق.