التجارة: قطاع الخدمات اللوجستية يواصل النمو بنسبة 49% بنهاية الربع الثالث من 2025

كشفت وزارة التجارة عن تحقيق قطاع الخدمات اللوجستية نموًا لافتًا بنسبة 49% في عدد السجلات التجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث ارتفع عدد السجلات من 14,880 إلى 22,290 سجلًا، ما يعكس استمرار توسّع النشاط في هذا القطاع الحيوي الداعم للاقتصاد الوطني.