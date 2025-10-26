التجارة: قطاع الخدمات اللوجستية يواصل النمو بنسبة 49% بنهاية الربع الثالث من 2025

كشفت وزارة التجارة عن تحقيق قطاع الخدمات اللوجستية نموًا لافتًا بنسبة 49% في عدد السجلات التجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث ارتفع عدد السجلات من 14,880 إلى 22,290 سجلًا، ما يعكس استمرار توسّع النشاط في هذا القطاع الحيوي الداعم للاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزارة أن الرياض جاءت في مقدمة المناطق من حيث عدد السجلات بنحو 10,610 سجلًا، تلتها مكة المكرمة بـ 5,771 سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بـ 2,918 سجلًا، فيما سجلت المدينة المنورة والقصيم 764 و667 سجلًا على التوالي.
وأكدت وزارة التجارة أن هذا النمو يعكس الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية المملكة كمركز لوجستي عالمي، من خلال التسهيلات المقدمة للمستثمرين وتطوير البنية التحتية للنقل والتخزين وسلاسل الإمداد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى جعل المملكة محورًا لوجستيًا رائدًا يربط القارات الثلاث.